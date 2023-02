Flüchtlingsgipfel vertagt Entscheidungen in den April Stand: 16.02.2023 16:42 Uhr Bund, Länder und Kommunen haben beim Flüchtlingsgipfel Entscheidungen über finanzielle Hilfen vertagt. Die Opposition in MV ist enttäuscht.

Der sogenannte Flüchtlingsgipfel in Berlin ist ohne eine Entscheidung über weitere finanzielle Hilfen des Bundes für die Länder und Kommunen zu Ende gegangen. Darüber solle im April in einem Spitzengespräch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beraten werden, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Dennoch betonte sie:: "Wir stehen Seite an Seite" und "wir schultern gemeinsam den großen humanitären Kraftakt".

Problemfelder abgesteckt

Auf dem Gipfel sei es erstmals gelungen, "feste Arbeitsstrukturen über alle Ebenen hinweg zu vereinbaren“. Mit ihrer Hilfe sollen bis Ostern konkrete Ergebnisse zu mehreren Problemfeldern erzielt werden. Dazu gehören die Unterbringung von Flüchtlingen, die Entlastung der Ausländerbehörden, die Finanzierung, die bessere Integration von Flüchtlingen auch in den Arbeitsmarkt und die Begrenzung irregulärer Migration.

Innenminister lobt Arbeitsauftrag

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel (SPD) nannte die Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels einen "wichtigen Auftakt" und einen "guten Schritt, um für die Zukunft gewappnet zu sein". Die vereinbarten Arbeitsschwerpunkte zeigten, "dass wir auf allen Ebenen die aktuelle Lage behandeln und dies auch in Zukunft gemeinsam tun". Finanzminister Heiko Geue (SPD) hatte indes vor dem Gipfel noch mehr finanzielle Hilfen vom Bund gefordert.

CDU: "Einzige Enttäuschung"

Franz-Robert Liskow, Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion, bezeichnete den Gipfel hingegen als "einzige Enttäuschung", die Bundesregierung habe den Ernst der Lage nicht erkannt. "Um die Begrenzung von Migration und um erleichterte Abschiebungen hätte es gehen müssen. Ganz offensichtlich fehlt der Bundesregierung hierfür die Bereitschaft“, sagte Liskow. Auch die AfD kritisierte den Ausgang des Gipfels. Es bleibe "bei einem Herumdoktern an den Symptomen", auch zusätzliches Geld für die Kommunen ändere nichts an dem eigentlichen Problem "einer seit Jahren andauernden illegalen Massenmigration", befand der AfD-Landtagsabgeordnete Jan-Phillip Tadsen.



Linke: Willkommenskultur könnte kippen

Die in Mecklenburg-Vorpommern mitregierende Linke hingegen kritisierte die derzeitige Weigerung des Bundes, Länder und Kommunen mehr Geld zukommen zu lassen. „Das ist inakzeptabel“, sagte der Landesvorsitzende Peter Ritter. Falls in dieser Frage nicht nachgesteuert werde, drohe die Stimmung von einer Willkommenskultur zu mehr Ablehnung von Flüchtlingen zu kippen.

