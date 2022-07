Stand: 21.07.2022 06:39 Uhr Fliegerhorst Rostock-Laage: Nato-Mission startet heute

Ein Vorkommando mit 55 Soldaten macht sich auf den Weg zur Air Base im estnischen Ämari. In der kommenden Woche folgt das Hauptkontingent mit weiteren 85 Soldaten sowie fünf Eurofightern. Diese stammen vom Taktischen Luftwaffengeschwader 71 "Richthofen" aus dem niedersächsischen Wittmund, das wegen Sanierungsarbeiten am Heimatstützpunkt aktuell in Rostock-Laage stationiert ist. In den kommenden acht Monaten wird die Luftwaffe die sogenannte Air Police unterstützen. | 21.07.2022 06:39