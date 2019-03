Fliegerbombe in Rostock: Evakuierung am Mittwoch

Am Mittwoch, den 27. April, um 8 Uhr wird für die Fliegerbomben-Räumung der komplette Innenstadtbereich in Rostock gesperrt. Grenzen sind die Straße Am Vögenteich, Am Kanonsberg, Warnowufer/Am Strande, die östliche Stadtmauer bis zum Mühlendamm und südlich die Goethestraße, Herweghstraße und Schwaaner Landstraße/Blücherstraße bis zum Puschkinplatz. Am Dienstag ist in der Zeit von 10 bis 18 Uhr ein Bürgertelefon unter der Rufnummer 0381 / 4916-2829 geschaltet