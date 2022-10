Fliegenpilz zum Pilz des Jahres 2022 gekürt Stand: 13.10.2022 08:58 Uhr Der Fliegenpilz ist zum Pilz des Jahres 2022 gekürt worden, weil er ein wichtiger Partner der Bäume ist, sagt der Pilzsachverständige Phillip Müller aus Renzow bei Schwerin.

Die Deutsche Gesellschaft für Mykologie, der Pilz-Wissenschaft, hat den für den Menschen giftigen Fliegenpilz zum Pilz des Jahres 2022 ernannt. Der Pilzsachverständige Phillip Müller aus Renzow (Landkreis Nordwestmecklenburg) hält das für eine gute Wahl. Der Fliegenpilz sei ein wichtiger Mykorrhizapartner des Waldes, so Müller. "Mykorrhiza bedeutet, die Pilze leben mit den Bäumen in einer Symbiose. Das Pilzmyzel umschließt die Baumwurzeln. Und die tauschen Nährstoffe aus. Ohne die Pilze könnten die Bäume nicht überleben und ohne die Bäume könnten die Pilze nicht überleben."

Pilz als Fliegenfänger

Auf diese wichtige Partnerschaft wollte die Deutsche Gesellschaft für Mykologie aufmerksam machen. Wenn Wälder abgeholzt werden, dann tue das "natürlich den Mykorrhizapilzen und somit auch dem Fliegenpilz nicht gut". Phillip Müller sieht sich als Pilz-Botschafter. Er sammelt sie, bestimmt sie für andere Sammler, hält Vorträge und bietet Lehrwanderungen an. Er kennt auch eine Geschichte, wie der Fliegenpilz zu seinem Namen kam: "Traditionell wurde er damals angeblich verwendet, kleingebröselt in Milch aufgelöst, um Fliegen zu töten oder Fliegen zu fangen. Ob das so stimmt, da ist man sich nicht sicher.“

Fliegenpilz hilft bei Steinpilzsuche

Fakt ist, dass der Fliegenpilz giftig ist. Er hat eine berauschende Wirkung, die das Bewusstsein stört. Wer Steinpilze liebt, sollte laut Müller allerdings immer Ausschau halten nach Fliegenpilzen, Pfefferröhrlingen und Mehlräslingen. "Das sind alles drei Steinpilzanzeiger. Wenn man diese drei Pilze findet, dann stehen mit Sicherheit auch Steinpilze am Standort."

