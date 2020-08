Stand: 14.08.2020 09:48 Uhr - NDR 1 Radio MV

Fischverarbeitung Waren soll schließen

Der Hamburger Fischverarbeiter Friedrichs will seinen Standort in Waren Ende 2021 oder Anfang 2022 schließen. Rund 140 Angestellte müssen um ihren Arbeitsplatz fürchten. Deshalb treffen sich heute die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und der Betriebsrat zu einem Krisengespräch in Waren.

NGG kritisiert Produktionsverlagerung nach Förderung

Die Gewerkschaft kritisiert, dass das Unternehmen mit Fördermitteln des Landes und der Europäischen Union in Millionenhöhe saniert worden ist und nun seine Produktion nach Polen auslagern will. Es würden Arbeitsplätze für eine Profitmaximierung geopfert. Das könne nicht hingenommen werden, heißt von der Gewerkschaft.

Firma will Produktion an einen Standort konzentrieren

Das Unternehmen begründete sein Vorhaben mit zu hohen Produktionskosten in Waren. Deshalb will das Hamburger Fischverarbeiter künftig nur noch an einem Standort in Polen produzieren. Zur Produktplatte gehören unter anderem Lachs und Kaviar.

