Fischt CDU-Landrat Sack in fremden Gewässern? Stand: 02.06.2021 04:58 Uhr Ein Spatenstich-Termin in einer Kita in Holthusen im Landkreis Ludwigslust-Parchim droht zu einem handfesten landespolitischen Streit zu werden. Denn bei der Fördermittelübergabe war nicht der zuständige Landrat von der SPD dabei, es kam einer von der CDU.

Michael Sack, Landrat in Vorpommern-Greifswald und CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl hatte am Dienstag einen Termin, der wie für Politiker gemacht scheint: Passend zum Kindertag gab es in der kleinen Gemeinde Holthusen einen Spatenstich in einer Kita. Der Kindergarten "Gänseblümchen" soll neu gebaut werden, der Bund hat 303.000 Euro Fördermittel bereitgestellt - und der Landkreis reicht die Mittel weiter.

Zuständiger SPD-Landrat war nicht eingeladen

Doch der Termin könnte für Sack im Nachhinein zum Ärgernis werden: Denn Holthusen liegt im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Sack ist aber Verwaltungschef am ganz anderen Ende des Landes: im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Zuständig in Holthusen ist deshalb eigentlich Stefan Sternberg. Der ist Landrat in der Region und er ist auch Vize-Landeschef der SPD. Sternberg aber war zu dem Termin in "seinem" Holthusen nicht eingeladen.

Zweihundert Kilometer vom Dienstsitz entfernt

Mit sichtlichem Vergnügen absolvierte diesen Termin sein Landratskollege Sack. Am Vormittag tauchte er für viele überraschend mit seinem Landrats-Audi auf der Baustelle auf - zweihundert Kilometer und zwei Autostunden von seinem Dienstsitz Greifswald entfernt. Sack stand da neben Bürgermeisterin Marianne Facklam, seiner Parteifreundin von der CDU. Rechts von ihm hockten Kinder in Warnwesten und mit gelben Schutzhelm im Bausand und blickten gespannt auf den Mann im dunklen Anzug - eine passende Kulisse für viele Fotos, im Hintergrund rundete eine mit roten Ballonherzen geschmückte Baumaschine das Bild ab.

Kreismitarbeiter übergibt 303.000 Euro Fördermittel

In einer Art Landrat-Grußwort gratulierte Sack den versammelten "Lieben Kindern" freundlich zum Kindertag, fragte, was sie denn geschenkt bekommen hätten und war dann ganz offiziell bei Spatenstich und Fördermittelübergabe dabei. Immerhin ging es um 303.000 Euro Bundesmittel, die der Landkreis Ludwigslust-Parchim weiterreichte. Die Mappe drückte ein Mitarbeiter des Kreises der Bürgermeisterin in die Hand. Den Spatenstich erledigten - passend zu ihrem Ehrentag - die Kinder.

Landrat Sternberg: Unklar, in welcher Funktion Sack dort war

Stefan Sternberg von der SPD wäre auch gerne dabei gewesen. Als er von dem Auftritt seines CDU-Kollegen - quasi im eigenen Vorgarten - erfuhr, da rieb er sich verwundert die Augen. Sternberg meinte auf Anfrage, Sack habe ihn nicht informiert, es habe keinen Anruf, keine Anmeldung gegeben. In welcher Funktion Sack da bei ihm in Holthusen aufgetreten sei, das wisse er nicht. Als Landrat wäre es für ihn der falsche Landkreis, meinte Sternberg über seinen Kollegen. Und als Spitzenkandidat seiner Partei hätte Sack den falschen Dienstwagen genutzt. Nur halb im Spaß meinte Sternberg, er freue sich auf seinen ersten Kita-Termin in Vorpommern-Greifswald.

Sack verweist auf Einladung der Bürgermeisterin

Michael Sack reagierte zunächst etwas angesäuert auf eine Nachfrage: Ob er denn jeden Termin vorher absprechen müsse, meinte der Landrat. Die Sache lasse sich aber leicht erklären: Er habe die Bürgermeisterin am vergangenen Freitag in Schwerin zufällig in einem Parkhaus getroffen, und da habe sie ihn für diesen Dienstag eingeladen - zu dem Termin mit dem Spatenstich. Ihm habe das gut gepasst, meinte Sack, denn er habe ohnehin in Schwerin einen Termin beim Landkreistag gehabt.

Sack will von Fördermittelübergabe nichts gewusst haben

"Und dann bin ich eben fix rübergefahren nach Holthusen". Dass er sich da beim Landrat hätte anmelden sollen, sei ihm nicht klar gewesen. Und den Termin, den habe er gerne wahrgenommen, außerdem habe er nicht gewusst, dass dort Fördermittel übergeben werden sollten. Eine Vermutung liegt bei ganzen Sache trotz allem nah: dass Landrat und Spitzenkandidat Sack bei seinem Holthusen-Termin eigentlich in fremden Gewässern fischte, das dürfte auch was mit dem Wahlkampf zu tun haben. Sack hat keine vier Monate vor der Wahl noch immer vergleichsweise schlechte Bekanntheitswerte.

