Stand: 31.07.2021 16:14 Uhr Fischerei-Ausstellung in Sassnitz

Eine Ausstellung über den Rückgang der Fischerei-Industrie auf Rügen wird am Sonntag (1. August) im Alten Kühlhaus in Sassnitz eröffnet. Unter dem Titel "Im Netz der Zeit - Die Ostseefischerei im Wandel" werden bis zum 10. Oktober Exponate verschiedener Künstlerinnen und Künstler zu sehen sein. Die Räume beleuchten die Geschichte der Fischerei aus unterschiedlichen Blickwinkeln in Texten, Fotos und Videoinstallationen. Lange Jahre waren die Fischereiindustrie und der Stadthafen Sassnitz untrennbar miteinander verbunden. Heute gibt es nur noch eine Handvoll Fischer. Die Ausstellung soll nach den Worten der Veranstalter auch darauf aufmerksam machen, dass mit der Ostseefischerei ein Stück Identität, ein kulturelles Erbe und tradiertes Wissen verloren zu gehen droht. | 31.07.2021 16:21