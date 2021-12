Firmengebäude in Schwerin-Süd brennt - Stromausfall in Teilen der Stadt Stand: 15.12.2021 17:29 Uhr In einem Industriegebiet in Schwerin-Süd ist am Nachmittag ein Firmengebäude in Brand geraten. Gleichzeitig gibt es einen größeren Stromausfall in Teilen der Landeshauptstadt.

Nach Angaben der Feuerwehr ist am Nachmittag eine Lagerhalle in der Rudolf-Diesel-Straße unweit des Heizkraftwerkes in Schwerin in Brand geraten. Das Feuer hat demnach die komplette Lagerhalle erfasst. Was dort gelagert wird, ist noch nicht bekannt. Dicke Rauchschwaden zogen am Nachmittag über den Himmel.

Zusammenhang mit Stromausfall?

Die Berufsfeuerwehr und verschiedene Freiwillige Feuerwehren sind mit Fahrzeugen vor Ort. In dem Bereich kommt es zu Verkehrseinschränkungen. Ebenfalls seit dem Nachmittag wird ein größerer Stromausfall in Teilen des Stadtgebietes - wie etwa dem Stadtteil Mueßer Holz - gemeldet. Ob dieser mit dem Feuer in Zusammenhang steht, ist noch unklar.

