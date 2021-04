Firmen müssen Corona-Tests anbieten - Unverständnis in MV Stand: 14.04.2021 06:35 Uhr Unternehmen sind künftig verpflichtet, Beschäftigten Corona-Tests anzubieten. Die Wirtschaftsverbände in Mecklenburg-Vorpommern haben dafür wenig Verständnis.

Die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern reagiert mit Unverständnis auf die von der Bundesregierung beschlossene Corona-Test-Regelung für Unternehmen. Das Bundeskabinett hatte am Dienstag beschlossen, dass die Unternehmen in Deutschland ihren Beschäftigten einmal pro Woche einen Test anbieten müssen.

Weitere Informationen Corona-News-Ticker: Nächtliche Ausgangssperren in MV starten In Vorpommern-Greifswald, Schwerin und Teilen des Landkreises Rostock sind die 7-Tage-Inzidenzwerte zu hoch. Mehr Corona-News im Ticker. mehr

Verbände: "Unternehmen schon Teil der Lösung"

Die Unternehmer seien weder Verursacher der Krise noch Teil des Problems, meint der Geschäftsführer der Vereinigung der Unternehmensverbände in Mecklenburg-Vorpommern, Sven Müller. Im Gegenteil trügen die Betriebe mit ausgefeilten Hygienekonzepten, angepassten Arbeitsprozessen und Homeofficeangeboten seit Beginn der Pandemie zur Lösung bei.

Testbeschaffung für kleine Firmen schwierig

Das sehen auch die Industrie und Handelskammern im Nordosten so: Der Präsident der IHK zu Schwerin, Matthias Belke, meint, wer die Testpflicht verordne, müsse auch die Kosten dafür tragen. Auch der Präsident der Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern, Axel Hochschild, sagt, der Versuch, die Verantwortung und die Kosten auf die Wirtschaft zu verlagern, sei ein falsches Signal des Bundes. Gerade kleine Betriebe würde die Testbeschaffung vor große Herausforderungen stellen. Der DGB Nord begrüßt dagegen die Verpflichtung der Unternehmen zum Angebot von Corona-Tests.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 14.04.2021 | 06:00 Uhr