Finkenthal: Technik-Defekt Ursache für Millionenschaden bei Getreidetrocknerbrand

Das Feuer in einer Getreidetrocknungsanlage in Finkenthal (Landkreis Rostock) ist auf eine technische Ursache zurückzuführen. Das ergaben laut Polizei die Untersuchungen des von der Staatsanwaltschaft eingesetzten Brandgutachters. Nach dessen Ermittlungen war der Brand, bei dem am Freitag ein Schaden von 1,5 Millionen Euro entstanden war, zuerst in einer hölzernen Reinigungsmaschine für Saatgut ausgebrochen und habe dann auch eine Siloanlage samt Korninhalt erfasst. Mehrere Feuerwehren hatten den Brand am Freitagabend erst nach Stunden unter Kontrolle bringen können. Niemand wurde verletzt. Die Ermittlungen dauerten an, hieß es. | 15.08.2022 11:03

