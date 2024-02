Finanzminister Lindner beim Unternehmer-Jahresempfang in MV Stand: 06.02.2024 15:27 Uhr Beim Jahresempfang der Unternehmensverbände Mecklenburg-Vorpommerns hat Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) der Wirtschaft Hoffnung auf eine Besserung der aktuellen Lage gemacht.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat Deutschland eine "enorme wirtschaftliche Substanz" bescheinigt. Das Land habe das Potenzial, "sehr schnell auch ein Turnaround in der wirtschaftlichen Entwicklung zu erreichen" und damit auch einen Wandel der gesellschaftlichen Stimmung, sagte er als Ehrengast beim traditionellen Jahresempfang der Vereinigung der Unternehmensverbände Mecklenburg-Vorpommerns (VUMV) am Dienstag in Hasenwinkel bei Schwerin. Nicht Gesundbeten helfe, die aktuellen Herausforderungen zu meistern, "aber genauso wenig Schwarzmalerei". Gefragt sei ein "neuer Realismus", und die Lage "nüchtern zu benennen“. Zu dem Empfang hatte der VUMV unter dem Titel "Quo vadis, Deutschland? Wege aus der Krise" eingeladen.

Diskussion um "Soli"

Den Ergebnissen der jüngsten Verbandsumfrage zufolge verliert die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern nach einem schon schwachen Jahr 2023 weiter an Zuversicht. Alles, was Betriebe entlaste, sei zu begrüßen, hieß es im Vorfeld des Jahresempfangs. Deshalb erntete Lindner von manchen Unternehmern auch Beifall für seinen Vorstoß zur Abschaffung des Soli-Zuschlags für Unternehmen. Aus der eigenen Ampel-Koalition bekommt der Finanzminister dafür bisher Gegenwind. SPD und Grüne lehnen ihn ab, denn mit einem Ende des Soli würden nur neue Löcher in den nächsten Haushalt gerissen.

Populismus-Vorwurf von der Linken in MV

Die Linke als Regierungspartei in MV lehnt den Vorstoß ab, für sie ist er Populismus. Die große Mehrheit der Unternehmen im Land würde seit 2021 keinen Soli mehr zahlen - ein Aus bringe auch deshalb keinen Investitionsschub, heißt es aus der Fraktion. Seit 2021 müssen noch GmbHs oder Aktiengesellschaften den Soli-Zuschlag zahlen.

Die Vereinigung der Unternehmensverbände für Mecklenburg-Vorpommern ist der Dachverband von derzeit 50 Arbeitgeber-, Wirtschafts-, Fach- und Regionalverbänden. Mit ihren nach eigenen Angaben über 5.600 Mitgliedern und 340.000 Beschäftigten vertritt sie die Interessen der Arbeitgeber Mecklenburg-Vorpommerns gegenüber der Politik in Land und Bund, den Verwaltungen sowie den Medien und der Öffentlichkeit.

Bauerndemo am Wegesrand bei Nisbill

Auf dem Rückweg von Hasenwinkel hielt Lindner bei einer Protestaktion, zu der sich einige Dutzend Bauern mit ihren Traktoren bei Nisbill getroffen hatten. Während einer kurzen Diskussion übergaben sie dem Minister eine Resolution gegen die Kürzung der Agrardiesel-Subventionen.

