Finanzausgleich: Land und Kommunen einigen sich

Land und Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern haben sich auf einen neuen Finanzausgleich geeinigt. Er bringt der kommunalen Ebene für die kommenden drei Jahre jeweils 150 Millionen Euro mehr für dringend nötige Investitionen in die Infrastruktur. Die Verhandlungen in Schwerin dauerten am Dienstag mehr als zehn Stunden. Bis kurz vor Mitternacht ging es um die Frage, wie viel Geld die Kommunen ab 2020 vom Land erwarten können. Dazu sollte das Finanzausgleichsgesetz (FAG) grundlegend reformiert werden.

Schwesig: Gutes Ergebnis für die Kommunen

Im Zentrum der lange Zeit strittig geführten Verhandlungen stand die so genannte Investitionspauschale. 450 Millionen Euro sollen in den kommenden drei Jahren unter anderem in die Sanierung von Straßen und Schulen fließen. Dabei steuert das Land pro Jahr 100 Millionen Euro bei, die Kommunen selbst tragen 50 Millionen Euro. Ursprünglich sollten seitens der Landesregierung dafür nur 60 Millionen bereit gestellt werden. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig bezeichnete die Einigung als gutes Ergebnis für die Kommunen, vor allem aber für die Bürgerinnen und Bürger im Land.

Finanzielle Sicherheit für Gemeinden

Der Chef des Städte- und Gemeindetages, Reinhard Dettmann, sagte, dass nun auch die kleinste Gemeinde sicher sein kann, dass sie pro Einwohner mehr Geld für Investitionen erhalten wird. Schwesig hatte das Treffen mit den Spitzen der Kommunalverbände kurzfristig anberaumt, weil die Kommunalvertreter die Gespräche vor einer Woche vorübergehend abgebrochen hatten.

Neue Regelung soll von 2020 an gelten

Noch vor den Kommunalwahlen Ende Mai sollen die Eckdaten der Reform des FAG vorliegen. Der neue Finanzausgleich soll dann im Landtag beraten und beschlossen werden - und von 2020 an gelten. Bislang reicht die Landesregierung rund 1,2 Milliarden Euro ihrer Einnahmen an die Kommunen weiter, einen Großteil davon zweckgebunden. Heute Mittag soll in Schwerin die geschlossene Vereinbarung mit einem 10-Punkte-Programm vorgestellt werden.

