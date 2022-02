Filmkunstfest MV in den Spätsommer verschoben Stand: 09.02.2022 06:30 Uhr Das diesjährige Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern wird wegen der Corona-Pandemie auf den Spätsommer verschoben. Das Filmfestival findet nun vom 30. August bis 4. September in Schwerin statt.

Da die Corona-Einschränkungen weiterhin gelten werden, wird das 31. Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern statt Anfang Mai erst im Spätsommer dieses Jahres stattfinden. Wie in den vergangenen Jahren bleibt es nach Angaben der Veranstalter bei vier Wettbewerben und sechs Filmreihen. Zwölf Preise sollen vergeben werden - unter anderem für die besten Spiel-, Dokumentar-, Kurz- und Kinderfilme.

Festival mit Gästen und Publikum

"Auch 2022 wird noch einmal - hoffentlich zum letzten Mal - ein Ausnahmejahr für das Filmkunstfest MV", sagte dessen Künstlerischer Leiter Volker Kufahl. Man habe sich für eine Verlegung in den Sommer entschieden, um ein Festival mit Gästen und Publikum unter erleichterten Bedingungen feiern zu können.

Viele leere Kinosessel

Bereits 2021 hatte das Filmkunstfest im Spätsommer statt am üblichen Termin Anfang Mai stattgefunden. Rund 8.000 Zuschauer kamen - deutlich weniger als in den Vorjahren, weil unter Pandemiebedingungen nur 50 Prozent der Kapazitäten angeboten werden durften. Selbst bei der großen Preisverleihung blickten Filmemacher und Organisatoren auf viele leere Kinosessel. Das soll im Spätsommer 2022 in Schwerin anders werden.

