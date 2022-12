Filmförderung MV gibt 1,7 Millionen Euro an Fördergeldern aus

Die Filmförderung Mecklenburg-Vorpommern hat in diesem Jahr mehr als 1,7 Millionen Euro an Fördermitteln ausgeschüttet. In drei Förderrunden habe eine Jury Hilfen für die Produktion von Filmen, die Entwicklung von Stoffen sowie für den Verleih und das Abspielen gewährt, teilte die Filmförderung MV mit. Zu den 2022 geförderten Projekten gehören unter anderem die NDR Serie "Retoure", ein Dokumentarfilm von Anne Andersen über die Griese Gegend bei Ludwigslust und die in Rostock und Schwerin gedrehte Familienkomödie "Akiko, der fliegende Affe" mit bekannten Schauspielern wie Meret Becker, Benno Fürmann und Heike Makatsch