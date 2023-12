Stand: 19.12.2023 16:57 Uhr Filmförderung: 940.000 Euro für Filme und Projekte aus MV

Die Filmförderung Mecklenburg-Vorpommern unterstützt im kommenden Jahr wieder zahlreiche Produktionen mit fast einer Million Euro. Darunter auch Projekte in Vorpommern, wie die internationale Koproduktion "Everything that's wrong with you". Die wird zum Teil auch auf Usedom gedreht. Die Kurzdokumentation "Bernsteinwetter" widmet sich hingegen Ingo Engels, einem Bernsteinfischer auf der Insel Hiddensee. Seit mehr als 50 Jahren ist er auf der Suche nach Bernstein, um ihn kunstvoll zu bearbeiten.

