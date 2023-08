Stand: 29.08.2023 17:26 Uhr "Film ab": Weiterhin Investitionsbeihilfen für Kinos in MV

Kinos in Mecklenburg-Vorpommern können auch in diesem Jahr von Fördermitteln des Landes profitieren. Kulturministerin Bettina Martin (SPD) teilte mit, dass noch 1,7 Millionen Euro aus dem Investitionsprogramm "Film ab" zur Verfügung stünden. Im Vorjahr seien 35 Projekte mit rund 1,3 Millionen Euro unterstützt worden. Für viele der landesweit 79 Kino-Spielstätten stehe aktuell die energetische Sanierung im Vordergrund. Als Beispiel wurde das Kultur- und Tourismuszentrum "Alte Kachelofenfabrik" in Neustrelitz angeführt. Dort sei mit Landeszuschüssen in Höhe von 15.000 Euro eine Photovoltaik-Anlage installiert worden.

