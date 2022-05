Stand: 01.05.2022 17:38 Uhr Fey als neuer Rostocker Propst eingeführt

Pastor Dirk Fey ist am Sonntag in einem Gottesdienst in der Rostocker Nikolaikirche als neuer leitender Theologe der evangelischen Propstei Rostock eingeführt worden. Der 44-Jährige ist Nachfolger von Wulf Schünemann, dessen Amtszeit am 30. April endete, wie der Kirchenkreis Mecklenburg mitteilte. Feys Amtszeit beträgt zehn Jahre. Er ist mit Pastor Stephan Möllmann-Fey verheiratet. Fey habe durch seine Arbeit in der Kirchengemeinde Wanzka (bei Neustrelitz) gezeigt, "wie sehr er sich auf die Menschen und ebenso auf unsere komplizierte Situation gerade auf dem Lande einlassen kann, und was er dort alles bewegt hat", so Bischof Tilman Jeremias. | 01.05.2022 17:13 Uhr

