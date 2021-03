Stand: 12.03.2021 07:05 Uhr Feuerwehren rücken zu 50 Einsätzen wegen Tief "Klaus" aus

Sturmtief "Klaus" ist bis in den späten Donnerstagabend vor allem über den Westen Mecklenburg-Vorpommerns hinweg gezogen. Die Feuerwehren mussten sturmbedingt zu rund 50 Einsätzen ausrücken. Die Einsatzkräfte hatten es hauptsächlich mit umgestürzten Bäumen und abgerissenen Ästen zu tun - unter anderem in Crivitz, Mühlen-Eichsen, Ventschow, Techentin, Pingelshagen und im Stepenitztal. In Ribnitz-Damgarten ist ein 40-Jähriger mit seinem Kleintransporter gegen einen Baum gefahren, der auf die Straße gestürzt war. | 12.031.2021 06:55