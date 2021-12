Stand: 25.12.2021 11:34 Uhr Feuerwehren im Land verzeichnen ruhigen Heiligabend

Die Feuerwehren hatten einen insgesamt eher ruhigen Heiligabend und mussten nur vereinzelt ausrücken. In Schwerin hatte am Freitagnachmittag Unrat in einer Wohnung im Mueßer Holz gebrannt, es waren aber keine Menschen betroffen. In Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) wurden die Feuerwehrleute am späten Abend ebenfalls zu einem Wohnungsbrand gerufen. Auch hier wurde niemand verletzt. | 25.12.2021 11:34

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 25.12.2021 | 10:00 Uhr