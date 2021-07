Feuerwehr löscht Großbrände in MV Stand: 25.07.2021 18:31 Uhr Auf der A19 südöstlich von Rostock sind am Sonntagnachmittag mehrere Felder in Brand geraten. Die Autobahn wurde in beiden Richtungen gesperrt.

Wie die Polizei am Sonntagnachmittag mitteilte, war bei Erntearbeiten zunächst ein einzelnes Feld in der Nähe der Ortschaft Neuendorf in Brand geraten. Von dort aus breitete sich das Feuer dann über mehrere Felder bis zu A19 aus. Mehrere Feuerwehren rückten an, konnten den Brand unter Kontrolle bringen und letztlich löschen. Verletzt wurde demnach niemand, es gab auch keine hochschlagenden Flammen.

A19 zwischenzeitlich gesperrt

Die Einwohner in der Gegend um Brinkmansdorf, Riekdahl, Dierkow und Toitenwinkel wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die A19 wurde zwischen Rostock-Ost und Rostock-West in beiden Richtungen zwischenzeitlich voll gesperrt, ist aber mittlerweile wieder freigegeben. Mit Sichtbehinderungen durch Rauch sei aber weiterhin zu rechnen.

Ein weiteres Feuer war am Sonntagmorgen auf dem Gelände eines Wertstoffhofes in Helmshagen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, fing ein vier Meter hoher Stapel mit aufgeschüttetem Altholz aus bislang ungeklärter Ursache Feuer. Dadurch sei es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Die Feuerwehr war mit insgesamt 120 Einsatzkräften vor Ort. Am Nachmittag war der Brand gelöscht.