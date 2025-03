Feuer zerstört Schloss Johannstorf: Hoffnung auf Erhalt bleibt Stand: 03.03.2025 17:12 Uhr Das barocke Schloss Johannstorf bei Dassow ist bei einem Brand schwer zerstört worden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Dennoch gibt es Hoffnung auf einen Erhalt der historischen Bausubstanz.

Die barocke Wasserschlossanlage, das Schloss Johannstorf im Landkreis Nordwestmecklenburg, ist nach Einschätzung der Polizei vollständig niedergebrannt. Der Dachstuhl ist zerstört, nur die Fassade steht noch. Die Feuerwehr konnte das Feuer nicht mehr eindämmen und ließ das leerstehende, sanierungsbedürftige Herrenhaus kontrolliert abbrennen. Die Polizei vermutet Brandstiftung und hat Ermittlungen eingeleitet.

Historisches Schloss Johannstorf niedergebrannt

Am Sonnabendmorgen brach ein Brand in dem denkmalgeschützten Schloss aus, das auf einer kleinen, von einem Wassergraben umgebenen Insel liegt. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Sieben Feuerwehren waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Verletzt wurde niemand. Am späten Nachmittag waren die Löscharbeiten abgeschlossen. Der Sachschaden wird auf etwa eine Million Euro geschätzt.

Polizei geht von Brandstiftung aus

Nach ersten Ermittlungen der Polizei deutet vieles auf Brandstiftung hin. Ein Brandursachenermittler soll in den kommenden Tagen weitere Untersuchungen durchführen. Die barocke Gutsanlage, zu der neben dem Herrenhaus auch Scheunen, Stallungen und ein Torhaus gehörten, war eine architektonische Seltenheit. Das Schloss war bereits 2008 als unsanierte Kulisse für den preisgekrönten Film "Das weiße Band" genutzt worden.

Hoffnung auf Rettung des historischen Bauwerks

Das Schloss Johannstorf, das 1743 errichtet wurde, befand sich in den vergangenen Jahrzehnten in einem schlechten Zustand. Nach Rechtsstreitigkeiten mit der Gemeinde waren lediglich das Dach und die Fassade notdürftig saniert worden. Der derzeitige Eigentümer hat sich bisher nicht zu dem Brand geäußert. Trotz der schweren Schäden gibt der Bürgermeister von Dassow, Sascha Kuhfuß (WGO), das Schloss noch nicht auf. Es verbiete sich Stand jetzt jegliche Spekulation, ohne zu wissen, wie die aktuelle Bausubstanz aussehe, sagte Kuhfuß. Die Insel, auf der das Schloss steht, bleibt vorerst abgesperrt.

