Feuer zerstört Gutshaus bei Penzlin

Das Gutshaus Ave bei Penzlin im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ist in der Nacht zu Montag abgebrannt. Verletzt wurde niemand. Die neun Bewohner des Heims für betreutes Wohnen in dem Gutshaus seien in Sicherheit, teilte die Polizei mit. Mitarbeiter der Diakonie verteilten die Bewohner auf andere Einrichtungen.

Feuer zerstört Gutshaus Ave







Rund 70 Feuerwehrleute im Einsatz

Das Feuer war nach ersten Erkenntnissen im Dachgeschoss ausgebrochen. Gegen Morgen loderte der Brand erneut auf. Zur Brandbekämpfung waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Penzlin, Groß Vielen, Groß Lukow, Klein Lukow, Möllenhagen und die Berufsfeuerwehr aus Neubrandenburg mit 73 Einsatzkräften vor Ort.

Löscharbeiten beendet

Weil der Löschwasserteich ausgetrocknet ist, musste eine rund einen Kilometer lange Schlauchstrecke gelegt werden. Die Feuerwehr rechnete mit einem langwierigen Einsatz. Derzeit ist ein Brandursachenermittler vor Ort, um die Ruine zu begutachten. Die Polizei schätzt den Schaden auf 500.000 Euro.

