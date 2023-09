Feuer und Evakuierung: Großübung mit 900 Einsatzkräften in Torgelow Stand: 30.09.2023 06:00 Uhr 900 Einsatzkräfte der Feuerwehr, Bundeswehr, Polizei und des Technischen Hilfswerks sind im Raum Torgelow (Vorpommern-Greifswald) unterwegs. Sie wollen die Bekämpfung eines Waldbrandes trainieren.

Schon mehrmals ist es bei langer Trockenheit auf ehemaligen Truppenübungsplätzen in Westmecklenburg zu Großbränden gekommen. Um für solche Einsätze besser gewappnet zu sein, wollen von heute an insgesamt 900 Einsatzkräfte mit 100 Fahrzeugen die Bekämpfung eines Waldbrandes in munitionsverseuchtem Gebiet trainieren. Dafür haben sich die Teilnehmer am Freitag in der Kaserne Jägerbrück im Torgelower Ortsteil Drögeheide (Vorpommern-Greifswald) versammelt.

Auch Wehren aus Polen beteiligt

Neben Feuerwehrleuten aus Deutschland, dem Technischen Hilfswerk und mehreren Landes- und Kreisbehörden der Bundeswehr beteiligen sich auch Feuerwehrleute aus Polen an der Übung. Hauptorganisator ist das Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz MV, das zum Innenministerium gehört. Zur Übung wird auch Landesinnenminister Christian Pegel (SPD) erwartet.

Realistisches Szenario mit Überraschungen

Das Szenario: Seit Tagen brennt es großflächig auf dem Truppenübungsplatz Jägerbrück. Das Feuer ist lange nicht unter Kontrolle und droht auf benachbarte Waldstücke überzugreifen. Von diesen Waldstücken umgeben ist das kleine Dorf Uhlenkrug. Der Ort könnte durch das Feuer eingekesselt werden. Also muss Uhlenkrug mit seinen 100 Einwohnern evakuiert werden. Außerdem wird die Bekämpfung eines Waldbrandes in einem munitionsverseuchten Gebiet trainiert. Es gebe aber noch andere Elemente, die allerdings geheim blieben, um die Großübung so realitätsnah wie möglich durchführen zu können, so ein Sprecher des Innenministeriums.

Mobiles Feldlager zur Versorgung geplant

Die Einsatzkräfte planen, im Lauf der Großübung auch ein mobiles Feldlager zu errichten. Dadurch sollen die Helfer so versorgt werden, dass sie einen 45 Stunden währenden Einsatz durchhalten. Außerdem soll die Koordination bei parallel anlaufenden Notfalleinsätzen geprobt werden. Die Kaserne Jägerbrück war schon im Jahr 2014 Schauplatz einer Großbrandübung.

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 30.09.2023 | 06:00 Uhr