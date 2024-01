Feuer in fast 100 Meter Höhe: Windrad brennt bei Greifswald Stand: 23.01.2024 15:34 Uhr Zu einem Brand in luftiger Höhe ist es bei Greifswald gekommen. Dort ist ein Windrad in Brand geraten. Anwohner sollen Türen und Fenster schließen.

Nach Angaben des Betreibers handelt es sich um eine 3-MW-Anlage aus dem Jahr 2015. Die Rotornabenhöhe von 96 Metern lasse keine Löscharbeiten zu. Die Anlage soll unter Beobachtung kontrolliert abbrennen. Über Nacht wird durch die Feuerwehr eine Brandwache eingerichtet.

Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten

Wie ein Sprecher des Landkreises am frühen Nachmittag sagte, sind mehr als 30 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren am Brandort nahe Hinrichshagen. Der erste Notruf ist den Angaben kurz nach Mittag eingegangen. Zur Ursache oder Schadenshöhe liegen laut Sprecher bislang keine Erkenntnisse vor. Anwohner in der Umgebung werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Klima- und Lüftungsanlagen abzuschalten.

