Stand: 05.11.2023 06:25 Uhr Feuer in Mehrfamilienhaus in Grabow: 300.000 Euro Schaden

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Grabow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist ein Schaden von etwa 300.000 Euro entstanden. Ein Ersthelfer kam am Samstagabend mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Brand sei in Abwesenheit eines Bewohners in dessen Wohnung ausgebrochen. Ein Teil des Gebäudes war nach dem Brand vorerst nicht mehr bewohnbar. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

