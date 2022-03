Feuer in Lagerhalle bei Lühmannsdorf - Brandursache steht fest Stand: 15.03.2022 05:00 Uhr Das Feuer hat sich rasant in Richtung des angrenzenden Waldes ausgebreitet. Um ein Übergreifen zu verhindern, grub ein Nachbar mit seinem Traktor eine Schneise. Aktuell herrscht in fünf Forstämtern von MV mittlere Waldbrandgefahr.

Die Halle eines Holzverarbeiters an der B111 bei Lühmannsdorf (Vorpommern-Greifswald) hat am Montag Feuer gefangen. Der Brand breitete sich in den Wald Richtung Jägerhof aus, ein Hochstand stand unter anderem in Flammen. Um die Ausbreitung des Feuers zu verhindern, hat ein Nachbar mit einem Traktor eine Schneise gegraben. Mehrere Feuerwehren aus der Region waren im Einsatz.

Feuertonne ist wohl Brandursache

Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatten zwei Männer auf dem Gelände eines ehemaligen Holzverarbeiters eine Feuertonne betrieben. Umherfliegende Funken hatten dann eine nahestehende Holzscheune entfacht, die kurz darauf komplett niederbrannte. Das Feuer hatte sich aufgrund des Windes auch auf eine Wiese, einen Jägerhochstand sowie ein angerenzendes, rund 10.000 Quadratmeter großes Waldgebiet ausgedehnt. An den Löscharbeiten waren die Feuerwehren aus Lühmannsdorf, Karlsburg, Züssow und Wolgast beteiligt. Die mehr als 50 Einsatzkräfte mussten zusätzliches Löschwasser zum Brandort bringen, da die Wasserversorgung vor Ort nicht ausgereicht hatte. Der Schaden wird auf mehr als 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

Waldbrandgefahr in fünf von neun Forstämtern

Der bisher trockene März sorgt in den Wäldern Mecklenburg-Vorpommerns nach Angaben der Forstbehörden bisher für mittlere Waldbrandgefahr. Wie die zuständige Landesforstanstalt in Malchin mitteilte, herrscht derzeit in fünf der neun Forstämter die Warnstufe drei, also die dritthöchste von insgesamt fünf Warnstufen. Dies betrifft die Forstämter Radelübbe, Güstrow, Sandhof, Jasnitz und Mirow, die vom Landkreis Nordwestmecklenburg bis an die Grenze nach Brandenburg am Müritz-Nationalpark reichen. Damit beginnt der Bereitschaftsdienst in den Forstbehörden.

Wenig Niederschlag im März

In den östlichen vier Forstämtern Bad Doberan, Poggendorf, Neubrandenburg und Torgelow gilt noch die geringere Warnstufe zwei. Nach dem überaus regenreichen Winter bis Ende Februar ist im März bisher kaum nennenswert Niederschlag gefallen.

Erster Waldbrand am Samstag auf Usedom

Am Samstagnachmittag hatte es bei Lütow auf der Insel Usedom (Vorpommern-Greifswald) einen ersten kleinen Waldbrand gegeben. Etwa ein Hektar Küstenwald brannte zum Achterwasser hin. Vor allem trockenes Gras und Unterbewuchs wurden Opfer der Flammen, die drei Feuerwehren löschten. Den Schaden bezifferte die Polizei auf 2.000 Euro. Es bestehe Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung.

