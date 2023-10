Feuer in Hermannshof: Lagerhalle eingestürzt Stand: 05.10.2023 13:38 Uhr Wegen eines Brandes in einer Lagerhalle werden die Anwohner von Hermannshof bei Ribnitz-Damgarten aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

In Hermannshof nahe Ribnitz-Damgarten (Vorpommern-Rügen) brennt seit dem Morgen eine Lagerhalle. Rund 85 Feuerwehrleute sind bereits im Einsatz. In der 60 Meter langen Halle lagerten laut Polizei etwa 3.000 Strohballen. Deswegen brannte sie schnell in voller Ausdehnung und ist mittlerweile eingestürzt. Auf dem Dach befand sich eine Photovoltaikanlage. Der Schaden geht nach ersten Schätzungen der Feuerwehr in die Millionenhöhe. Wie der Brand ausgebrochen ist, ist noch unklar.

Warnung der Bevölkerung per App

Bei dem Einsatz ist besondere Vorsicht geboten, weil sich direkt neben dem Brandort eine Biogasanlage sowie eine Tankstelle befinden. Zudem sei von einer starken Rauchentwicklung auszugehen, hieß es aus der Leitstelle. Inzwischen ist über die Warn-Apps NINA und KATWARN eine Gefahrenmeldung an die Bevölkerung ausgegeben worden, so eine Sprecherin des Landkreises. Demnach sollen Fenster und Türen geschlossen bleiben und Klimaanlagen abgeschaltet werden.

Landesstraße voll gesperrt

Die am Einsatzort vorbeiführende Landesstraße 211 ist laut Polizei voll gesperrt. Umleitungen seien über angrenzende Dörfer nur bedingt möglich, da es sich zumeist um einspurige Wege handelt, hieß es weiter. Die Feuerwehr geht davon aus, dass der Einsatz noch mehrere Tage dauern wird.

Weitere Informationen Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 05.10.2023 | 11:00 Uhr