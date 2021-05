Feuer in Geschäft in Kröpeliner-Tor-Vorstadt in Rostock Stand: 27.05.2021 18:36 Uhr Ein Brand in einem Fachgeschäft für Batterien und Akkus in Rostock hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Das Areal um den Laden wurde abgesperrt. Es wurde laut Feuerwehr niemand verletzt.

Kurz vor 16 Uhr stiegen dicke schwarze Rauchschwaden über den Himmel in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt in Rostock auf. Aus bisher ungeklärter Ursache ist in einem Akku-Laden im Erdgeschoss eines Wohnhauses in der Doberaner Straße ein Feuer ausgebrochen. Dabei knallte es auch laut, weil einige Akkus explodiert seine, so die Feuerwehr. Dies habe die Löscharbeiten erschwert. Mittlerweile sei das Feuer so weit unter Kontrolle, dass ein weiteres Ausbreiten der Flammen im Haus und ein Übergreifen auf Nachbargebäude verhindert werden konnte.

Feuerwehr: Fenster und Türen geschlossen halten

Der Brand hatte sich bis in das erste Stockwerk ausgebreitet. Anwohner wurden in Sicherheit gebracht und von Sanitätern untersucht. Nach Angaben des Einsatzleiters wurde aber niemand verletzt. Die Straßenbahnen fahren nach wie vor nur eingeschränkt. Die Feuerwehr bat alle Anwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine Gefahr durch den Rauch bestehe aber momentan nicht.

