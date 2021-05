Stand: 07.05.2021 07:25 Uhr Feuer in Garagenkomplex - Nagelbretter ausgelegt

In einem Garagenkomplex im Vierecker Ortsteil Stallberg (Vorpommern-Greifswald) nördlich von Pasewalk ist am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Wie ein Polizeisprecher sagte, brannte eine größere Zahl von Garagen aus. Wie viele Fahrzeuge dabei zerstört wurden, sei noch unklar. Einige Autos konnten von Nutzern noch herausgefahren werden. An der Zufahrt zu der Garagensiedlung waren Nagelbretter ausgelegt worden, die aber weggeräumt werden konnten, bevor Schaden entstand. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt. Der Brandschaden wird auf eine fünfstellige Summe geschätzt. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf | 07.05.2021 07:23