Feuer im Eisenbahnmuseum: Ursachenforschung verzögert sich Stand: 25.07.2023 13:26 Uhr Die Ermittlung der Ursache des verheerenden Feuers im Schweriner Eisenbahnmuseum verzögert sich. Bevor ein Brandexperte die Ruine untersuchen kann, muss erst die Statik überprüft werden.

Auch vier Tage nach dem großen Feuer im historischen Eisenbahn- und Technikmuseum in Schwerin kann der Brandursachenexperte die Überreste der großen Backsteinhalle neben dem Hauptbahnhof noch nicht betreten. Weil das Gebäude einstürzen könnte, hat die Polizeiinspektion Schwerin einen Statiker damit beauftragt, die Standsicherheit zu überprüfen. Erst wenn der Statiker grünes Licht gibt, dürfen die Kriminalpolizei und der Feuer-Sachverständige Beweise sichern und versuchen herauszufinden, wodurch der Brand ausgelöst wurde.

Viele Museumsschätze unwiederbringlich verloren

Auch die Mitglieder des Museumsvereins "Eisenbahnfreunde Schwerin" konnten den entstandenen Schaden bisher nicht in Augenschein nehmen. Vereinssprecher Klaus-Dieter Voß befürchtet, dass der Museumsteil mit der historischen Stellwerkstechnik, das komplette historisches Archiv, der Verkaufsbereich, Werkstätten und Werkzeuge zerstört wurden. Als Trost bleibe, dass die historischen Loks und Wagen den Brand "soweit wir es von Außen einschätzen können, weitestgehend gut überstanden zu haben". Darunter ist auch die älteste betriebsfähige Dampflok Deutschlands, die auf der Denkmalliste der Landeshauptstadt steht.

120 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Das Feuer in der Schweriner Innenstadt war am Freitagmittag ausgebrochen. Rund 120 Einsatzkräfte der Feuerwehren bekamen es bis zum Abend unter Kontrolle. Der Bahnverkehr von und nach Schwerin musste für mehrere Stunden eingestellt werden. Am Wochenende wurde die Brandstelle weiterhin auf verbliebene Glutnester untersucht.

