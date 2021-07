Stand: 09.07.2021 09:57 Uhr Feuer auf Gelände der MV Werften

Auf dem Gelände der MV Werften in Wismar ist am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Nach Informationen von NDR 1 Radio brannte es in einer Kabine der "Global 1". Das Kreuzfahrtschiff wird auf der Werft gebaut. Die Feuerwehr der Werft und die Wismarer Berufsfeuerwehr sind im Einsatz. Das Feuer ist mittlerweile gelöscht. Ob Menschen zu Schaden kamen ist noch unklar. | 09.07.2021 09:56