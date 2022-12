Fernreisebus auf A24 umgekippt - Fünf Verletzte Stand: 29.12.2022 08:18 Uhr Bei einem Unfall mit einem Fernreisebus sind auf der A24 der Ersatzfahrer und mehrere Fahrgäste verletzt worden. Die Autobahn wurde vor Hagenow in Richtung Hamburg voll gesperrt.

Nach einem Unfall am Donnerstagmorgen ist es auf der A24 zwischen Wöbbelin und Hagenow in Richtung Hamburg zu einer Vollsperrung gekommen. Nach Angaben der Polizei war ein Fernreisebus in Höhe des Parkplatzes "Schremheide" von der Fahrbahn abgekommen und auf die Seite gekippt. Dabei sei der Ersatz-Busfahrer schwer verletzt worden, hieß es.

Vier Fahrgäste leicht verletzt

Vier Fahrgäste wurden leicht verletzt. Der Busfahrer selbst kam mit den Schrecken davon. Nach ersten Erkenntnissen befanden sich mehr als 20 Fahrgäste in dem Bus. Polizei, Feuerwehren und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Für die unverletzten Passagiere sollte ein Ersatzbus organisiert werden.

