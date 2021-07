Stand: 27.07.2021 06:58 Uhr Ferienlager für Kinder aus Hochwassergebieten

Das Deutsche Rote Kreuz in Mecklenburg-Vorpommern bietet bis zu 500 Kindern aus Hochwassergebieten eine Woche Ferien in DRK-Camps. Das Angebot startet Anfang August. Eltern oder Betreuer dürfen die Kinder begleiten. Die Camps befinden sich den Angaben zufolge in Ummanz auf der Insel Rügen, in Waren an der Mecklenburger Seenplatte und in Damshagen in Nordwestmecklenburg. Unterstützt wird die Aktion von regionalen Unternehmen, die zum Beispiel Lebensmittel zur Verfügung stellen. | 27.07.2021 06:51