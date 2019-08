Stand: 13.08.2019 12:46 Uhr

Ferienhaus auf Usedom: Caffiers Klage abgewiesen

Vor dem Landgericht Stralsund ist am Dienstag die Klage von Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) gegen den SPD-Kreistagsabgeordneten Günther Jikeli abgewiesen worden. Der CDU-Politiker wollte dem SPD-Abgeordneten verbieten lassen, den Bau seines Ferienhauses auf Usedom als rechtswidrig zu bezeichnen. Jikeli darf somit weiterhin behaupten, Caffier habe rechtswidrig im Uferbereich gebaut.

Recht auf Meinungsfreiheit überwiegt

Nach Auffassung der Richter steht Caffier kein Unterlassungsanspruch zu. Denn der SPD-Politiker Jikeli habe lediglich aufgegriffen, was bereits diskutiert wurde, teilte ein Sprecher des Stralsunder Landgerichts mit. Zwar sei die Äußerung, Lorenz Caffier habe sein Ferienhaus am Nepperminer See auf Usedom rechtswidrig errichtet, ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte des Innenministers. Doch die Meinungsfreiheit und das Interesse an der öffentlichen Aufklärung gingen in diesem Fall vor.

Usedom: Streit um Ferienhäuser mit Folgen Nordmagazin - 05.12.2018 19:30 Uhr Richard Fandrich hat auf Ungereimtheiten beim Bau von Ferienhäusern auf Usedom aufmerksam gemacht. Nun erhielt er ein Hausverbot für ein Hotel, in dem er seit Jahren Stammgast ist.







Grundstücke unter Preis verkauft?

Der Streit um das Grundstück war zu Beginn dieses Jahres vor der Kommunalwahl hochgekocht. Von Kungelei in der CDU war die Rede, Bürgermeister Karl-Heinz Schröder habe die Grundstücke an seine Parteikollegen Caffier und Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph unter Preis verkauft.

Ministerium fand keine Anhaltspunkte für Verstöße

Das SPD-geführte Infrastrukturministerium hatte auf eine Anfrage der Linksfraktion den gesamten Erschließungs- und Bauvorgang durchleuchtet, aber keine Anhaltspunkte für Verstöße gefunden - weder vom zuständigen Amt auf Usedom noch von Caffier.

