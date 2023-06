Stand: 06.06.2023 17:23 Uhr Feriendorf bei Dümmer: Zwei Bungalows niedergebrannt

In einem Feriendorf am Dümmer See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Dienstagnachmittag aus unbekannter Ursache ein Bungalow niedergebrannt. Nach Angaben der Polizei griffen die Flammen auf ein benachbartes Haus über, das erheblich beschädigt wurde. Außerdem wurden zwei Autos, ein Motorrad, ein Wohnwagen und mehrere Schuppen in Mitleidenschaft gezogen. Menschen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Mehrere Feuerwehren aus der Region versuchten, den Brand einzudämmen.

