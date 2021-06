Stand: 27.06.2021 15:07 Uhr Ferienbeginn in Berlin und Brandenburg - mehr Touristen

Wegen des Sommerferienbeginns in Berlin und Brandenburg ist es an diesem Wochenende in den Touristenorten in Mecklenburg-Vorpommern voller geworden. Besonders gut gebucht sind viele Campingplätze, wie der Landestourismusverband meldet. Egal, ob Wohnmobil oder Zelt, der Platz werde eng. Etwas anders sehe es bei den Hotels aus. Auf Usedom zum Beispiel habe es zwar den Anschein, als sei es voll, die Hotels würden aber noch einige freie Betten melden. Die Lage auf den Straßen ist noch entspannt, die Polizei meldet keine größeren Staus, dafür aber viele Unfälle. Eine weitere Besucherwelle erwartet der Tourismusverband, wenn am 23. Juli auch in Thüringen und Sachsen die Ferien starten. Zurückhaltend sei die Buchungsnachfrage für den Herbst. Ein möglicher Grund sei die Diskussion über die Delta-Variante des Corona-Virus. | 27.06.2021 15:07