Stand: 13.04.2021 07:28 Uhr Ferdinandshof: Zwei Jugendliche bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall in der Nähe von Ferdinandshof (Landkreis Vorpommern-Greifswald) sind zwei Jugendliche schwer verletzt worden. Laut Polizei war eine 15-jährige Radfahrerin am Montagnachmittag in Richtung Aschersleben unterwegs. An einer Kreuzung wollte sie nach links abbiegen. Ein von hinten heranfahrender 14-jähriger Mopedfahrer übersah ihre Abbiegezeichen, überholte sie und kollidierte schließlich mit ihr, als sie abbog. Der 14-Jährige hatte keinen Moped-Führerschein. | 13.04.2021 07:26