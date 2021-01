Stand: 10.01.2021 15:07 Uhr Ferdinandshof: Neue Leiterin beim Heimatverband MV

Die Historikerin Karola Stark leitet künftig die vorpommersche Geschäftsstelle des Heimatverbands MV in Ferdinandshof (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Karola Stark verfüge über viel Erfahrung, da sie viele Jahre Heimatstuben in der Region Uecker-Randow und Heimatengagierte im ganzen Bundesland begleitet habe, teilte der Verband am Sonntag mit. Stark übernimmt das Amt von Christian Peplow, der aus persönlichen Gründen zurücktritt. | 10.01.2021 15:10