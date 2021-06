Ferdinandshof: Missbrauchsprozess muss neu geführt werden Stand: 10.06.2021 10:55 Uhr Der Bundesgerichtshof hat das Urteil des Landgerichts Neubrandenburg im Prozess um schweren Kindesmissbrauch in Ferdinandshof in Teilen aufgehoben. Der Prozess muss erneut geführt werden.

Der Bundesgerichtshof sieht die Unterbringung des Verurteilten 18-Jährigen in einem psychiatrischen Haftkrankenhaus für unzureichend bergündet. Außerdem fänden sich in der Urteilsbegründung keine stichhaltigen Beweise dazu, dass der Mann als für die Allgemeinheit gefährlich einzustufen sei. Der zur Tatzeit 18-jährige Mann sei bislang nicht vorbestraft gewesen.

Unterbringung in Psychatrie abhänging vom Therapieerfolg

Dass der Mann schuldig sei, und das Mädchen missbraucht hat - das sei unbenommen - so der BGH. Bei einer Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik wird nicht festgelegt, wie lange der Betroffene dort bleiben muss. Das ist abhängig vom Therapieerfolg. Nach Überzeugung des Gerichts hatte der Mann im vergangenen Sommer ein sechsjähriges Mädchen in Ferdinandshof von einem Spielplatz weggelockt und schwer sexuell missbraucht.

