Stand: 17.11.2021 07:41 Uhr Ferdinandshof: Leeres Haus ausgebrannt - Brandstiftung?

Nach einem Feuer in einem leerstehenden Gebäude in Ferdinandshof (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Laut Polizei stand das zweigeschossige Haus in der Nacht zu Mittwoch schon komplett in Flammen, als die Feuerwehren anrückten. Die Einsatzkräfte ließen das Gebäude kontrolliert niederbrennen und verhinderten, dass zwei benachbarte Häuser Feuer fingen. Ermittler prüfen nun, ob der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Verletzt wurde niemand. | 17.11.2021 07:31