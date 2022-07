Stand: 08.07.2022 11:00 Uhr Ferdinandshof: Feuer im alten Kornspeicher gelegt

Mehrere Freiwillige Feuerwehren haben durch ihren schnellen Einsatz offenbar verhindert, dass ein alter Kornspeicher auf dem Gutshof in Ferdinandshof (Kreis Vorpommern-Greifswald) niederbrennt. Nach Angaben der Polizei war das Gebäude, in dem sich vor allem Unrat und Müll befand, am Freitagmorgen vorsätzlich in Brand gesetzt worden. Der oder die Täter sind bislang unbekannt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf 500 bis 1000 Euro geschätzt. | 08.07.2022 10:57