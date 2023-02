Stand: 06.02.2023 07:02 Uhr Feldberger Seenlandschaft: Betrunkener Fahrer prallt gegen Schutzplanke

Zwischen Wittenhagen und Canow in der Feldberger Seenlandschaft ist am Sonntagnachmittag ein Autofahrer mit fast 2,3 Promille von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Schutzplanke geprallt. Mit im Auto des 34-Jährigen saßen seine drei und acht Jahre alten Kinder. Sie kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Der Vater blieb unverletzt. Am Auto entstand Totalschaden.

