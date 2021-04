Feldberg: Gewässerverunreinigung auf Breitem und Schmalem Luzin Stand: 11.04.2021 09:50 Uhr In der Feldberger Seenlandschaft sind offenbar die beiden Seen Schmaler Luzin und Breiter Luzin verunreinigt worden. Die Gemeinde hat beide Seen gesperrt.

Nach Angaben der Bürgermeisterin Constance von Buchwaldt (SPD) war am Sonnabend auf einem der Seen eine schillernde Flüssigkeit entdeckt worden, die sich später auch auf den anderen ausgebreitet habe. Die beiden Seen liegen in einem Naturschutzgebiet und dürfen von Motorbooten generell nicht befahren werden. Durch die nun verfügte Sperrung der Gewässer ist auch das Baden sowie das Befahren mit Ruderbooten verboten. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Feldberg und Alt-Strelitz legten umgehend Barrieren auf dem Wasser, um eine weitere Ausbreitung der Verunreinigung zu verhindern. Zuerst entdeckt wurden die schillernden Schlieren auf dem Wasser von einer Kleingartenpächterin am Seeufer.

Wasserproben wurden entnommen

Zuerst entdeckt wurden die schillernden Schlieren auf dem Wasser von einer Kleingartenpächterin am Seeufer. Um was für eine Art Stoff es sich handelt, ist noch unklar. Sowohl eine Kontamination mit wassergefährdenden Substanzen als auch eine natürliche Ursache werden nicht ausgeschlossen. Es wurden Wasserproben genommen. Die Wasserschutzpolizei ermittelt. Die beiden Seen sind für ihr sauberes Wasser bekannt. So gehört der Schmale Luzin nach Angaben der Landesregierung zu den letzten erhaltenen Klarwasserseen in Mecklenburg-Vorpommern.

