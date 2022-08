Stand: 12.08.2022 07:11 Uhr Feldberg: 3.000 Besucher beim 3.000Grad-Festival erwartet

Rund 3.000 Besucher werden ab heute beim 3.000Grad-Festival in Feldberg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) erwartet. Wegen der Anreise kann es deshalb rund um das Gelände in der ehemaligen Kieskuhle voll werden, so der Veranstalter. Dieser Bereich sowie der Weg zur Ziegenwiese und der Küstersteig sind zudem teilweise gesperrt. Das 3.000Grad-Festival geht bis Montag. Schon am Sonntagabend kann es wegen der Abreise aber wieder voll werden auf den umliegenden Straßen. | 12.08.2022 07:11

