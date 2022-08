Stand: 11.08.2022 06:58 Uhr Feld, Strohpresse, Strohmiete: Mehrere Brände in MV

Die Feuerwehren im Land mussten am Mittwochnachmittag und am Abend zu mehreren Bränden ausrücken. Verletzt wurde niemand, der Gesamtschaden wird auf über 130.000 Euro geschätzt. Bei Prislich (Landkreis Ludwigslust-Parchim) fing am Nachmittag eine Strohpresse Feuer. Der Brand breitete sich schnell auf das umliegende Feld aus, der durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte, die Presse hingegen brannte vollständig aus. Es entstand ein Schaden von über 100.000 Euro. Die Polizei hält einen Funkenflug als Ursache für möglich. Bei Sundhagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) brannte Getreide auf sechs Hektar Ackerland. Auslöser war vermutlich ebenfalls Funkenflug nach einem Steinschlag durch einen Mähdrescher. Der Schaden dort: rund 23.000 Euro. Die angrenzende Kreisstraße musste zudem kurzzeitig gesperrt werden. In Groß Luckow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) brannte zudem am Abend eine Strohmiete an einem Feld. | 11.08.2022 06:58

