Stand: 07.11.2022 15:45 Uhr Fehlalarm: Rostocker Neptunschwimmhalle kurzzeitig evakuiert

Ein Chlorgas-Alarm hat am Montagnachmittag in und vor der Rostocker Neptunschwimmhalle für Aufregung gesorgt. Er sei nach einer Reinigung in einem Technikraum ausgelöst worden, sagte Stadtsprecher Kunze auf NDR Anfrage. Die gesamte Halle sei sofort evakuiert worden, Badegäste wurden vor dem Gebäude von Rettungskräften betreut. Nach etwa einer Stunde konnte die Feuerwehr Entwarnung geben - es handelte sich um einen Fehlalarm. Wodurch er ausgelöst wurde, ist noch unklar.

