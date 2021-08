Stand: 23.08.2021 05:50 Uhr Faulenrost: Strohpresse abgebrannt

Bei Erntearbeiten in Faulenrost bei Malchin (Mecklenbrugische Seenplatte) ist am Sonntagabend bei Erntearbeiten eine Strohpresse in Brand geraten. Im Einsatz waren 25 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Faulenrost und Gielow. Die Strohpresse brannte vollständig aus. Es entstand ein Schaden von rund 20.000. Als Ursache für die Entstehung des Feuers wurde ein technischer Defekt an der Presse ermittelt. Personen wurden nicht verletzt. | 23.08.2021 05:50