Stand: 20.04.2021 11:19 Uhr Fast jeder dritte Grundschüler in MV in der Notbetreuung

Am ersten Tag des Lockdowns mit Schul-, Kita- und Geschäftsschließungen ist in Mecklenburg-Vorpommern fast jeder dritte Grundschüler zur Schule gegangen. Von den Erst- bis Viertklässlern seien 30,8 Prozent der Kinder am Montag in der Notbetreuung gewesen, teilte das Bildungsministeriums mit. In den Klassen fünf und sechs waren es demnach 14,7 Prozent. Bis zum zwölften Lebensjahr besteht ein Betreuungsanspruch. Im Nordosten steht die Notbetreuung unter anderem Kindern von Eltern in systemrelevanten Berufen und von Alleinerziehenden offen. | 20.04.2021 11:39