Fast acht Jahre Haft für sexuellen Missbrauch der Stieftöchter Stand: 28.03.2022 18:10 Uhr Ein 41 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim ist vor dem Landgericht Schwerin zu einer Haftstrafe von sieben Jahren und elf Monaten Gefängnis verurteilt worden.

Die Strafkammer sah es am Montag als erwiesen an, dass sich der 41-Jährige zwischen 2013 und 2020 in mindestens 13 Fällen an den Töchtern seiner Lebensgefährtin vergangen hat. Die Mädchen waren zu Beginn der Taten beide zwölf Jahre alt.

Gericht geht über Straf-Forderung der Staatsanwaltschaft hinaus

Das Gericht ging beim Strafmaß über die Forderung der Staatsanwaltschaft hinaus. Diese hatte eine um fünf Monate geringere Strafe gefordert. Die Verteidigung hielt knapp fünf Jahre Haft für angemessen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

