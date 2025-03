Falschfahrer auf der A20: 84-Jähriger verursacht Unfall Stand: 27.03.2025 06:36 Uhr Am Mittwoch ist es auf der Autobahn 20 zwischen dem Parkplatz Riedbruch und Greifswald zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 84-Jähriger war zuvor mehr als 20 Kilometer als Geisterfahrer in falscher Richtung unterwegs.

Ein Falschfahrer hat am Mittwoch einen Unfall auf der A20 verursacht. Der 84-Jährige war am frühen Nachmittag zwischen Gützkow und Greifswald mehr als 20 Kilometer in die falsche Richtung gefahren. Der Mann hatte offensichtlich in Gützkow die falsche Auffahrt genommen und war dann in Richtung Greifswald unterwegs, an der Ausfahrt fuhr er noch vorbei, kurz danach kam es dann zum Zusammenstoß mit einem anderen Auto. Laut Polizei sind die Autos seitlich zusammengestoßen.

Zivilstreife stoppt den Falschfahrer

Der Falschfahrer setzte seine Fahrt dann weiter in falsche Richtung fort und konnte schließlich von einer Zivilstreife der Polizei gestoppt werden. Laut Polizeiangaben gab es keine Verletzten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Gegen den Fahrer wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher.

Verhalten bei einem Falschfahrer auf der Autobahn

Wer eine Warnung vor einem Falschfahrer im Verkehrsfunk hört oder selbst auf einen solchen trifft, sollte laut ADAC die Geschwindigkeit reduzieren und nach Möglichkeit auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Das Einschalten der Warnblinker hilft, andere Verkehrsteilnehmer zu warnen. Überholmanöver sollten vermieden werden, während ausreichend Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug gehalten wird. Falls möglich, kann die nächste Ausfahrt oder ein Parkplatz angesteuert werden, um die Gefahr zu umgehen. Zudem ist es ratsam, den Verkehrsfunkweiter zu verfolgen, um über die aktuelle Situation informiert zu bleiben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 27.03.2025 | 05:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald